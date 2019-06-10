Власти Гонконга продолжат продвигать закон об экстрадиции, несмотря на протесты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 июня. /ТАСС/. Власти Гонконга не будут сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на крупномасштабный марш протеста, собравший в воскресенье до 1 млн человек. Об этом заявила в понедельник журналистам глава исполнительной власти этого специального административного района Китая Кэрри Лам.

В то же время она пообещала "добиваться дальнейшего улучшения и совершенствования законопроекта". В среду он будет передан на рассмотрение Законодательного совета во втором чтении.

Вместе с тем Лам признала, что нововведение вызвало разные мнения в обществе. В частности, она заметила, что свыше 300 групп и организаций написали письма в поддержку законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц с материковым Китаем. Глава администрации также отвергла возможность своего ухода в отставку на фоне протестов.

Многотысячный марш

Ранее сотни тысяч жителей Гонконга (по некоторым оценкам, до 1 млн человек) вышли на улицы в знак протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции. Изначально акция проходила мирно и носила организованный характер. Огромная толпа, растянувшаяся по центральным улицам, проследовала от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти.

Однако после полуночи часть радикально настроенных демонстрантов отказалась расходиться и попыталась штурмовать здание парламента, прорваться через металлические заграждения. Стражи порядка применили против зачинщиков беспорядков баллончики с перцовым газом и резиновые дубинки. По меньшей мере трое полицейских ранены. Отдельные участники стычек были задержаны.

Закон об экстрадиции

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Тайванем, Макао. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Идея принятия закона вызвала бурные споры в гонконгском обществе, спровоцировала протесты и озабоченность в том числе со стороны деловых, юридических кругов, международных организаций.

Предыдущие акции

В последний раз столь масштабная уличная демонстрация была отмечена здесь в 2003 году, собрав 500 тыс. жителей. Тогда поводом для протеста стала попытка продвижения в интересах Пекина противоречивого закона о госбезопасности, который в итоге пришлось отложить на неопределенный срок.

Многие жители Гонконга обеспокоены усилением контроля со стороны властей Китая над внутренними делами этой автономной территории, ущемлением демократических прав и свобод местного населения.

Осенью 2014 года в бывшем британском анклаве вспыхнули массовые студенческие протесты под лозунгами демократизации избирательной системы. Они получили название "движение зонтиков" и продолжались в течение 79 дней. Манифестанты разбили в центре города палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по важнейшим улицам и перекресткам. Были отмечены стычки с полицией.