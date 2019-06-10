В ВСУ заявили, что разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Разведение сил и средств украинской армии в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) украинской армии в Facebook.

Украинские силовики возложили ответственность за срыв разведения на ополченцев, которых они обвинили в очередных нарушениях режима прекращения огня. Как утверждают в ООС, с 7 июня со стороны ополченцев были обстрелы расположенных в этом районе позиций украинских военных.

"Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019 года", - сказано в сообщении.

На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 5 июня участники переговоров высказали мнение о необходимости 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном ранее участке в Станице Луганской.

Еще в сентябре 2016 года Контактная группа достигла договоренностей о создании в регионе зон безопасности. Они должны были появиться на трех участках: в районах населенных пунктов Золотое, Станица Луганская (оба в ЛНР) и Петровское (в Донецкой народной республике). Однако к настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.