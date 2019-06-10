Киев усилил контроль за россиянами на границе с Молдавией

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) усилила контроль за гражданами России, которые въезжают в Молдавию через украинскую территорию. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время усилен контрразведывательный режим въезда в Молдавию через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что украинские силовики оперативно отслеживают внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Молдавии.

Парламент Молдавии после состоявшихся 24 февраля выборов пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Но лишь 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконным. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.

ЕС, Россия, США, другие страны и международные организации выразили обеспокоенность кризисом в Молдавии и заявили о готовности сотрудничать с парламентом и новым кабинетом.