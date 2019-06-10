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Политический кризис в Молдавии
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Армия Молдавии не намерена вмешиваться в политический кризис в стране

Как заявили в министерстве обороны страны, армия подчиняется только конституционному порядку

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Национальная армия Молдавии не намерена вмешиваться в политический кризис в стране. С таким заявлением выступило в понедельник министерство обороны страны.

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"Национальная армия продолжает свою деятельность в обычном режиме, не участвует в кризисе и останется вне политических игр", - говорится в документе, размещенном на официальной странице ведомства. В нем подчеркивается, что согласно конституции, "вооруженные силы подчиняются исключительно воле народа для обеспечения суверенитета, независимости и единства, территориальной целостности страны и конституционной демократии".

В документе отмечено, что в соответствии с законодательством, руководство обороной "является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционных властей государства. Пока нет четкой уверенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному порядку". В заявлении подчеркнуто, что для "снижения риска эскалации", на ограниченный срок запрещен доступ в военные подразделения "всем кроме персонала подразделений".

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является одним из лидеров блока.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти. Со своей стороны ЕС, Россия, США, другие страны и международные организации, выразив обеспокоенность кризисом в Молдавии, заявили о готовности сотрудничать с парламентом и новым кабинетом.

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