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Погранполиция Молдавии не подтвердила сообщения о запрете на въезд журналистам "Известий"

Ранее власти Молдавии неоднократно отказывали во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", "Комсомольской правды" и других изданий

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии опровергла сообщения СМИ о запрете на въезд в страну съемочной группе информационного центра "Известий".

"Им разрешили въехать в Республику Молдова", - ответила в понедельник на вопрос корреспондента ТАСС глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

Ранее власти Молдавии неоднократно отказывали во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", "Комсомольской правды" и других изданий, которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона. Объяснялось это отсутствием аккредитации в стране, другими причинами. Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.

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