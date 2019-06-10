В МИД Китая оценили итоги визита Си Цзиньпина в Россию

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Завершившийся недавно визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию прошел успешно и свидетельствует о беспрецедентном уровне развития отношений двух стран, оказывающих стабилизирующее воздействие на международную ситуацию. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Китайская сторона крайне удовлетворена результатами этого визита, <…> в ходе которого были предприняты шаги для перехода отношений КНР и России на новый уровень, формирования всеобъемлющих партнерских отношений двух стран в новую эпоху развития", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Си Цзиньпин "подробно изложил свою точку зрения на проблему обеспечения устойчивого развития". "Этот визит в очередной раз продемонстрировал, что наши всеобъемлющие партнерские отношения с Россией находятся на этапе наилучшего развития", - подытожил он, подчеркнув, что в условиях нестабильности на внешнеполитической арене активное взаимодействие Китая и РФ будет способствовать глобальной стабилизации.

Си Цзиньпин посетил Россию 5-7 июня с государственным визитом, в ходе которого встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и представителями высшего руководства страны, а также принял участие в ПМЭФ.