{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД Китая оценили итоги визита Си Цзиньпина в Россию

По оценкам ведомства, "всеобъемлющие партнерские отношения КНР и РФ находятся на этапе наилучшего развития"

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Завершившийся недавно визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию прошел успешно и свидетельствует о беспрецедентном уровне развития отношений двух стран, оказывающих стабилизирующее воздействие на международную ситуацию. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

На эту тему
Заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве. Главное

"Китайская сторона крайне удовлетворена результатами этого визита, <…> в ходе которого были предприняты шаги для перехода отношений КНР и России на новый уровень, формирования всеобъемлющих партнерских отношений двух стран в новую эпоху развития", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Си Цзиньпин "подробно изложил свою точку зрения на проблему обеспечения устойчивого развития". "Этот визит в очередной раз продемонстрировал, что наши всеобъемлющие партнерские отношения с Россией находятся на этапе наилучшего развития", - подытожил он, подчеркнув, что в условиях нестабильности на внешнеполитической арене активное взаимодействие Китая и РФ будет способствовать глобальной стабилизации.

Си Цзиньпин посетил Россию 5-7 июня с государственным визитом, в ходе которого встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и представителями высшего руководства страны, а также принял участие в ПМЭФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
Парламентские выборы на Украине - 2019
Тимошенко призвала демократические силы объединиться с партией Зеленского
Лидер "Батькивщины" заявила о готовности вывести страну из кризиса за 100 дней
Читать полностью