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Демпартия Молдавии инициировала сбор подписей за отставку президента Додона

Главу государства обвинили в "узурпации власти и предательстве Родины"
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк Вадим Денисов/ТАСС
Описание
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) инициирует сбор подписей за отставку президента страны Игоря Додона, которого обвиняет в узурпации власти. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба политического объединения.

Политический кризис в Молдавии

"ДПМ инициирует в стране кампанию по сбору подписей за отставку Игоря Додона на основании обвинений в предательстве Родины, нелегальном финансировании из-за рубежа партии ПСРМ и узурпации государственной власти", - говорится в сообщении.

В этих нарушениях партия обвинила президента после публикации якобы снятых скрытой камерой переговоров Додона с лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком. На этой встрече обсуждалось формирование коалиции в парламенте между демократами и поддерживающей президента Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), однако сторонам не удалось договориться.

Парламент Молдавии после состоявшихся 24 февраля выборов пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Лишь 8 июня ПСРМ договорились с проевропейским блоком Acum выступить против ДПМ. Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как узурпацию власти.

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МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяПарламентские выборы в Молдавии - 2019Политический кризис в Молдавии
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