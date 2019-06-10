Опрос: "Слуга народа" проходит в Раду с большим отрывом от оппонентов

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского лидирует в предвыборной гонке с большим отрывом от оппонентов по борьбе за места в Верховной раде. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если бы выборы в Раду проводились в начале июня, то пройти в парламент наибольшие шансы имели бы пять партий. Безусловным лидером является партия "Слуга народа" - за нее готовы проголосовать 48,5% респондентов.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук) заручилась поддержкой 11,8% избирателей. За партию "Европейская солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко "Солидарность") готовы проголосовать 8,1% опрошенных, за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 7,8%, за партию "Голос" Святослава Вакарчука - 5,6% избирателей. Остальные партии, согласно результатам опроса, набирают менее 5%.

В то же время, по данным опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко, в Раду проходят только четыре партии - "Слуга народа" (43,1%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,7%), "Европейская солидарность" (9,2%) и "Батькивщина" (9,1%). Другие партии, по этим данным, пока не могут преодолеть барьер в 5%.

Досрочные выборы в парламент Украины намечены на 21 июля. Они пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной) и закрытые партийные списки.

Ранее Юлия Тимошенко призвала объединиться все демократические политические силы, чтобы не допустить прихода в парламент старой власти.