В ЛНР сообщили, что украинские военные сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Украинская сторона в понедельник вновь сорвала разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил министр иностранных дел Луганской народной республики, уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Разведение снова не состоялось - украинская сторона заявление о готовности в адрес СММ [Специальной мониторинговоой миссии] ОБСЕ не направила и на нашу белую сигнальную ракету не отреагировала", - сказал он журналистам.

5 июня в Минске прошло заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Это была первая встреча после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Киев на ней вновь представлял Леонид Кучма, который осенью прошлого года объявил о своей отставке. По итогам заседания было объявлено о достижении договоренности приступить 10 июня к разведению сил и средств в Станице Луганской.

Это один из трех районов, где согласно договоренности 2016 года, должны были появиться так называемые зоны безопасности в Донбассе. Однако выполнить это решение никак не удается. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имеющими место обстрелами со стороны ЛНР. Сегодня это сценарий вновь повторился.