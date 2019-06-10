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Кризис на Украине
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В ЛНР сообщили, что украинские военные сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской

По итогам заседания контактной группы 5 июня было объявлено о достижении договоренности приступить 10 июня к разведению сил и средств в Станице Луганской
Военнослужащие армии Луганской республики Александр Река/ТАСС
Описание
Военнослужащие армии Луганской республики
© Александр Река/ТАСС

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Украинская сторона в понедельник вновь сорвала разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил министр иностранных дел Луганской народной республики, уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Разведение снова не состоялось - украинская сторона заявление о готовности в адрес СММ [Специальной мониторинговоой миссии] ОБСЕ не направила и на нашу белую сигнальную ракету не отреагировала", - сказал он журналистам.

5 июня в Минске прошло заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Это была первая встреча после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Киев на ней вновь представлял Леонид Кучма, который осенью прошлого года объявил о своей отставке. По итогам заседания было объявлено о достижении договоренности приступить 10 июня к разведению сил и средств в Станице Луганской.

Это один из трех районов, где согласно договоренности 2016 года, должны были появиться так называемые зоны безопасности в Донбассе. Однако выполнить это решение никак не удается. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имеющими место обстрелами со стороны ЛНР. Сегодня это сценарий вновь повторился.

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