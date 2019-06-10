Правительство Санду отправило в отставку главу полиции Александра Пынзарь

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Генерального комиссариата полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь был отправлен в отставку правительством Майи Санду. На заседании кабмина в понедельник на эту должность был одобрен Георгий Балан.

"Отправить в отставку главу Генерального комиссариата полиции за нарушение дисциплины", - зачитал указ вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе. Ранее Пынзарь заявлял, что не признает это правительство и подчиняется кабинету Павла Филипа, которое контролирует Демократическая партия Молдовы (ДПМ).

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.