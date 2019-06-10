Эксперт: отказ от отвода сил в Донбассе подтверждает, что позиция Киева не изменилась

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Срыв запланированного на 10 июня отвода сил и средств в Донбассе подтверждает, что позиция Киева в отношении минского процесса остается прежней. Такую точку зрения высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Очередной отказ украинцев обеспечить разведение сил в Станице Луганской подтверждает, что возврат Леонида Кучмы в контактную группу является признаком того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, - сказал он. - Опять старый сценарий - Кучма громогласно призывает к разведению, украинская армия делает несколько выстрелов. И это используется как предлог для отказа отводить украинские войска".

"Что это? Зеленский так шутит? Не смешно. К тому же, это плагиат. Все это уже было много раз. Новый президент Украины не только тексты выступлений списывает у Порошенко, но и план саботажа минского процесса", - резюмировал Алексей Чеснаков.

5 июня в Минске прошло заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Это была первая встреча после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Киев на ней вновь представлял Леонид Кучма, который осенью прошлого года объявил о своей отставке. По итогам заседания было объявлено о достижении договоренности приступить 10 июня к разведению сил и средств в Станице Луганской.

Это один из трех районов, где согласно договоренности 2016 года должны были появиться так называемые зоны безопасности в Донбассе. Однако выполнить это решение никак не удается. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имеющими место обстрелами со стороны ЛНР. Сегодня этот сценарий вновь повторился.