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Кризис на Украине

Эксперт: отказ от отвода сил в Донбассе подтверждает, что позиция Киева не изменилась

Директор Центра политической конъюнктуры отметил, что "новый президент Украины не только тексты выступлений списывает у Порошенко, но и план саботажа минского процесса"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Срыв запланированного на 10 июня отвода сил и средств в Донбассе подтверждает, что позиция Киева в отношении минского процесса остается прежней. Такую точку зрения высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Очередной отказ украинцев обеспечить разведение сил в Станице Луганской подтверждает, что возврат Леонида Кучмы в контактную группу является признаком того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, - сказал он. - Опять старый сценарий - Кучма громогласно призывает к разведению, украинская армия делает несколько выстрелов. И это используется как предлог для отказа отводить украинские войска".

"Что это? Зеленский так шутит? Не смешно. К тому же, это плагиат. Все это уже было много раз. Новый президент Украины не только тексты выступлений списывает у Порошенко, но и план саботажа минского процесса", - резюмировал Алексей Чеснаков.

5 июня в Минске прошло заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Это была первая встреча после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Киев на ней вновь представлял Леонид Кучма, который осенью прошлого года объявил о своей отставке. По итогам заседания было объявлено о достижении договоренности приступить 10 июня к разведению сил и средств в Станице Луганской.

Это один из трех районов, где согласно договоренности 2016 года должны были появиться так называемые зоны безопасности в Донбассе. Однако выполнить это решение никак не удается. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имеющими место обстрелами со стороны ЛНР. Сегодня этот сценарий вновь повторился.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир Александрович
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