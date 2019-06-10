В МВД Южной Осетии заявили, что выборы в парламент республики прошли без нарушений

ЦХИНВАЛ, 10 июня. /ТАСС/. Нарушений на прошедших 9 июня выборах в парламент Южной Осетии не зафиксировано. Об этом в понедельник сообщает МВД республики.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что в обеспечении правопорядка в период подготовки и проведения выборов личный состав МВД Южной Осетии был переведен на усиленный вариант несения службы. Все избирательные участки были обследованы на предмет обнаружения взрывчатых и взрывоопасных предметов.

Кроме того, сотрудники МВД приняли меры по обеспечению сохранности бюллетеней при их транспортировке на избирательные участки в Москве, в Северной Осетии и Абхазии. По данным МВД, охрану общественного порядка обеспечили около 800 сотрудников милиции.

Всего для голосования было открыто 77 избирательных участков, 73 из них на территории Южной Осетии, еще четыре за пределами республики - в посольствах в Москве и в Сухуме, а также два участка в консульстве в Северной Осетии.

По предварительным данным, после обработки 60% протоколов на выборах лидирует партия "Единая Осетия", набирая 37,26% голосов, на втором месте - Народная партия, а на третьем - "Ныхас".