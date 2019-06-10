Додон поблагодарил Россию, ЕС и США за признание нового правительства Молдавии

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высоко оценил признание парламента и нового правительства республики внешними партнерами, в том числе Евросоюзом, США и Россией. С такими словами политик выступил на прошедшей в понедельник встрече с главами зарубежных дипломатических миссий.

"Провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, и провел беседу на тему обстановки в нашей стране. На встречу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31 миссии в Республике Молдова с резиденцией в Кишиневе. Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией", - написал глава Молдавии в Facebook.

Додон заверил, что будет активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока Acum ("Сейчас") и Партии социалистов для "осуществления необходимых реформ и смены криминально-олигархической системы". Как отметил президент, "появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет".

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, одним из лидеров блока.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти. Евросоюз, Россия, США, другие страны и международные организации, выразив обеспокоенность кризисом в Молдавии, заявили о готовности сотрудничать с парламентом и новым кабинетом министров.