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Политический кризис в Молдавии

Вице-председатель Демократической партии Молдавии отказался покинуть пост и.о. премьера

Павел Филип призвал чиновников работать в нормальном режиме, чтобы граждане не пострадали от политического кризиса

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип отказался сложить полномочия исполняющего обязанности премьер-министра страны и созвал в понедельник заседание правительства.

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"Провел сегодня заседание со всеми министрами, государственными секретарями, главами агентств и государственных учреждений, чтобы обсудить работу правительства в нынешней политической ситуации. Существует конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в своей деятельности", - написал политик в понедельник в Facebook.

Он призвал чиновников работать в нормальном режиме, чтобы граждане не пострадали от политического кризиса, который можно преодолеть "диалогом политических сил". Филип провел заседание в здании правительства, которое окружено сотрудниками полиции.

В то же время назначенный парламентом премьер Майя Санду проводит в здании парламента заседание нового кабинета министров, который обсуждает отставки представителей силовых структур.

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