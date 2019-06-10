{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии опасается, что лидеры Демпартии попытаются его физически устранить

Молдавский лидер также считает, что его могут попытаться арестовать или шантажировать

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии опасается, что теряющие власть лидеры Демократической партии Молдовы (ДПМ) попытаются его отстранить или устранить физически. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник после встречи с иностранными дипломатами.

На эту тему
Новый виток политического кризиса в Молдавии. Как в стране образовалось двоевластие

"Он [лидер ДПМ Владимир Плахотнюк] не хочет никак уступать и будет стоять до конца <…> Главная проблема для них - легитимный президент. Если они от меня избавятся, то власть перейдет к премьеру Павлу Филипу", - сказал Додон.

По словам президента, его могут попытаться арестовать, шантажировать или "физически устранить".

"Они хотят, чтобы я семьей уехал из страны. Но я не уступлю", - заверил Додон.

 

 

 

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
Политический кризис в Молдавии
Демпартия Молдавии не признает правительство Санду
Вице-председатель ДПМ Андриан Канду призвал Майю Санду не осуществлять кадровых назначений, которые приводят к росту напряженности в стране
Читать полностью