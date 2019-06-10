Президент Молдавии опасается, что лидеры Демпартии попытаются его физически устранить

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии опасается, что теряющие власть лидеры Демократической партии Молдовы (ДПМ) попытаются его отстранить или устранить физически. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник после встречи с иностранными дипломатами.

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"Он [лидер ДПМ Владимир Плахотнюк] не хочет никак уступать и будет стоять до конца <…> Главная проблема для них - легитимный президент. Если они от меня избавятся, то власть перейдет к премьеру Павлу Филипу", - сказал Додон.

По словам президента, его могут попытаться арестовать, шантажировать или "физически устранить".

"Они хотят, чтобы я семьей уехал из страны. Но я не уступлю", - заверил Додон.