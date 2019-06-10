Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, заявил, что в правительстве будут произведены кадровые изменения. С такими словами политик выступил на пресс-конференции в понедельник.

"Что касается правительства, то согласно нашему законодательству, оно не уходит в отставку. Тем не менее точечные кадровые назначения будут произведены. В том числе, как я отмечал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, представители молодежи", - сказал Токаев отвечая на вопрос, будут ли кадровые перестановки в кабмине республики после выборов.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.