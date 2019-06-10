Токаев оценил организацию президентских выборов

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, считает, что голосование прошло открыто и справедливо. С такими словами политик выступил на пресс-конференции в столице республики в понедельник.

"Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовали семь кандидатов, им были созданы равные условия. С моей стороны как президента Республики Казахстан были предприняты все возможные меры, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно", - сказал Токаев.

"Я благодарю всех казахстанцев, которые приняли участие в выборах и, конечно же, всех, кто поддержал меня своими голосами. Это мандат доверия, который я должен оправдать в течение ближайших пяти лет. Сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно. Была очень большая явка на выборах, никто никого не принуждал. Это произошло естественным образом, поэтому есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - добавил он.

Токаев считает, что не стоит фокусироваться на оценке выборов только докладом БДИПЧ ОБСЕ. "Что касается доклада БДИПЧ ОБСЕ, то я был проинформировал в целом об этих оценках, но хочу сказать, что БДИПЧ ОБСЕ является всего лишь одной из международных организаций. Мы не должны фокусироваться на оценках именно этой организации. Здесь присутствовали и другие международные организации, почему мы должны игнорировать их оценки?" - сказал Токаев, отвечая на вопрос об оценке прошедших выборов миссией БДИПЧ ОБСЕ.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев.

Явка на выборах превысила 77%. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает во всех областях страны и набирает 70,76% голосов.