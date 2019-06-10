Премьер Индии намерен встретиться в Бишкеке с Путиным и Си Цзиньпином

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. МИД Индии подтвердил в понедельник, что премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита ШОС в Бишкеке. Об этом сообщил на брифинге в Нью-Дели представитель МИД Индии Гитеш Сарма.

"Как вы знаете, запланирована двусторонняя встреча с Россией и двусторонняя встреча с Китаем [имеются в виду лидеры двух стран]. Учитывая ограниченное время саммита другие двусторонние встречи будут проводиться по возможности", - сказал Сарма.

Ранее официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар сообщил, что встреча Моди с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, о возможности которой ранее сообщал ряд СМИ, пока не планируется. Встречи индийского премьера в рамках саммита ШОС станут первыми встречами Моди с мировыми лидерами после того, как в марте он стал премьером Индии второй раз подряд.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Моди на полях саммита ШОС.

Саммит ШОС состоится 13-14 июня в Бишкеке. В состав организации входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.