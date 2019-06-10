СМИ: около ста человек погибли при атаке террористов в Мали

ТАСС, 10 июня. По меньшей мере 95 человек погибли при атаке боевиков на деревню в центральном Мали. Об этом сообщил в понедельник телеканал France 24 со ссылкой на министра обороны африканского государства Ибрахима Дахиру Дембеле.

"Не менее 95 человек стали жертвами нападения на деревню догонов (название местной народности - прим. ТАСС) в центральной части страны", - говорится в заявлении.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН. Между тем в стране сохраняется режим чрезвычайного положения из-за террористической угрозы.