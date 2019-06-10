Экс-президента Пакистана задержали по делу о коррупции

ИСЛАМАБАД, 10 июня. /ТАСС/. Национальное бюро по борьбе с коррупцией Пакистана арестовало бывшего президента страны сопредседателя Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари по делу о махинациях с банковскими счетами, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.

Арест бывшего президента произошел спустя несколько часов после оглашения Высоким судом Исламабада вердикта по его делу. Зардари сохраняет возможность оспорить решение судебного органа в Верховном суде Пакистана.

Федеральное агентство расследований страны проверяет Асифа Али Зардари, его сестру Фарьял Талпур и председателя Omni Group Анвара Маджида на причастность к отмыванию денег через фиктивные банковские счета. Расследование началось в 2013 году после ухода Зардари в отставку.

Бывший президент Пакистана, занимавший пост в с 2008 по 2013 год, и ныне действующий депутат нижней палаты федерального парламента подозревается в отмывании денег и махинациях с банковскими счетами во время президентства. Он отрицает все выдвигаемые против него обвинения.

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