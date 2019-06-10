Токаев назвал себя "полнокровным президентом" Казахстана

"Я против слова транзит, - сказал он в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС. - Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, я не транзитер и не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться ни в какое иное движущее средство".

"Давайте покончим с этим словом - транзит, - продолжил Токаев. - Выборы состоялись, президент избран. Будем вместе, весь наш народ, работать на то, чтобы сделать нашу общую жизнь более счастливой.

На вопрос, что он почувствовал, когда узнал, что ему предстоит стать преемником первого президента страны Нурсултана Назарбаева, Токаев ответил: "Что касается моих чувств, когда было принято решение, то я эти чувства оставил позади, потому что вопрос обсуждался на протяжении трех лет, - отметил он. - Можно только облегчение почувствовать".

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.