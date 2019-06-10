Демпартия Молдавии не признает правительство Санду

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не признает правительство Майи Санду и призывает ее не осуществлять кадровых назначений, которые приводят к росту напряженности в стране. Об этом заявил на брифинге в понедельник вице-председатель ДПМ Андриан Канду, комментируя произведенные новым кабинетом отставки руководителей ряда силовых структур.

"Мы не признаем так называемое правительство Санду, которое нарушило серию законов. Прошу их воздержаться от кадровых решений, которые создают юридические противоречия и только усиливают кризис в стране", - сказал Канду, партия которого контролировала прежний кабинет и правящее большинство в прежнем парламенте. Вместе с тем для преодоления кризиса в стране он обратился с предложением провести переговоры с Партией социалистов (ПСРМ) и блоком Acum (Сейчас), которые сформировали правящую коалицию.