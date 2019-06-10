Токаев предложил участникам протестных акций наладить диалог

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил участникам незаконных акций протеста, прошедших в Алма-Ате и Нур-Султане в день выборов главы государства, наладить диалог.

"Что касается протестов, которые высказывались со стороны этих граждан, то в принципиальном плане считаю необходимым предложить форму диалога. Я уже говорил, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества и где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация", - ответил Токаев на вопрос об акциях протеста на пресс-конференции в столице в понедельник.

Он отметил, что некоторые протестующие провоцировали сотрудников полиции, поэтому со стороны полиции были предприняты необходимые меры. "К сожалению, эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие и безопасность других граждан. В связи с чем они обращались в органы полиции с просьбой обеспечить их спокойствие. Поэтому я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу", - пояснил Токаев.

По его словам, накануне выборов правоохранительным органам были даны поручения "проявлять максимальную сдержанность, что они и сделали во время демонстрации".