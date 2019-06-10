Шведская полиция выясняет личность мужчины, угрожавшего устроить взрыв на вокзале в Мальмё

СТОКГОЛЬМ, 10 июня. /ТАСС/. Шведская полиция пока не установила личность мужчины, который в понедельник угрожал устроить взрыв на центральном вокзале в городе Мальмё. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции Пер Улоф Сёйсет.

"Он вел себя угрожающе: в руках у него было две сумки, он кричал, что там было оружие и бомба. Нами было принято решение обезвредить его. Мужчина получил ранения в обе ноги, в настоящее время он находится в больнице, - пояснил Сёйсет. - Мы работаем над установлением его личности".

По его словам, после того, как мужчина был увезен с вокзала, взрывотехники обезвредили и его сумки. Полиция не сообщает, было ли в них найдено оружие или взрывчатка.

В настоящее время вокзал оцеплен, так как полицейские хотят убедиться, что там нет взрывчатки. Полиция также провела обыски в городе, сообщили на пресс-конференции.