Парламент Молдавии учредил комиссию для расследования массовых хищений из банков

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии учредил специальную следственную комиссию для расследования громкого коррупционного скандала, связанного с массовыми хищениями денег из банковской системы страны. Как сообщил представлявший законопроект вице-председатель парламента Александр Слусарь, депутаты получат доступ ко всем документам расследования, включая отчет международного детективного бюро Kroll.

"Мы не хотим подменять официальное расследование <…> Комиссия станет платформой для объединения усилий всех органов по расследованию "кражи века", - сказал Слусарь. Депутаты изучат документы с 2010 года. Комиссия отвела себе на расследование 90 дней.

Коррупционный скандал разгорелся в Молдавии летом 2015 года, когда в прессу попала информация о том, что из трех финансовых учреждений - Bаncа de Economii ("Сберегательный банк"), Banca Sociala ("Социальный банк") и Unibank - похищено около €1 млрд, что составляет более 20% ВВП страны. Хищения спровоцировали массовые акции протеста оппозиции, под давлением которых пали два правительства, произошел кризис власти.

Как говорилось на заседании, уставить всех виновных и вернуть украденные деньги до сих пор не удалось, а попытки расследований проваливались. В комиссию вошли депутаты Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum ("Сейчас"), которые ранее объединились против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ). После этого демократы обратились в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными.