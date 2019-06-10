В Демпартии заявили, что против президента Молдавии не возбуждаются уголовные дела

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы заверяет, что против президента страны Игоря Додона и сформировавших парламентское большинство депутатов не заводятся уголовные дела. Об этом сообщил вице-председатель ДПМ Андриан Канду, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в понедельник, на котором он предложил политическим оппонентам начать переговоры.

"Нет никаких дел, ничего нет. Уголовные дела на депутатов не могут быть возбуждены, пока не снят иммунитет <…> Ни в отношении депутатов, ни в отношении президента нельзя проводить уголовных расследований. Прекратите спекуляции на эту тему", - сказал Канду.

Ранее Додон заявил, что ДПМ не хочет отдавать власть, поэтому пойдет на все. Он не исключил возможность своего ареста и депутатов, которых ДПМ обвинила в узурпации власти.