Трамп обвинил крупнейшие технокомпании в том, что они работают против него

ТАСС, 10 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские технологические компании, такие как Facebook, Amazon и Google, действуют против него заодно с его политическими противниками из Демократической партии. Об этом американский лидер заявил в понедельник в интервью телеканалу CNBC.

"Я могу сказать вам, что они занимаются дискриминацией в отношении меня", - сказал Трамп в ответ на вопрос телеканала о компаниях Facebook, Amazon и Google, в отношении которых власти США планируют начать антимонопольное расследование. "Люди говорят о сговоре, - продолжил президент США. - Настоящий сговор существует между демократами и этими компаниями, потому что они были против меня во время предвыборной кампании".

"Все говорили, что невозможно выиграть, если они [крупнейшие технологические компании] не на твоей стороне, - продолжил Трамп. - Да, но я же победил [на президентских выборах 2016 года], и я снова выиграю, потому что дела у нас идут хорошо и мы больше не дадим себя одурачить".

Трамп назвал "нападками" антимонопольные расследования ЕС в отношении американских технологических компаний, в рамках которых европейские регуляторы наложили на них штрафы, исчисляющимися миллиардами евро. Однако он добавил, что власти США намерены провести аналогичные расследования в отношении этих американских корпораций.

"Они [власти ЕС] нападают на наши компании", - сказал Трамп. "Но мы должны будем делать то, что они делают", - добавил он. "Мы подадим иск против Apple на $7 млрд, и мы добьемся мирового соглашения или выиграем дело. Так что я думаю, что это плохая ситуация, но тут явно имеет место нечто вроде монополии", - добавил президент США.