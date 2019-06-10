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Кризис на Украине

Зеленский намерен прийти на заседание Конституционного суда по делу о роспуске Рады

Президент Украины подчеркнул, что уверен в юридической обоснованности своего решения

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично присутствовать на заседании Конституционного суда, где будут рассматривать законность его указа о роспуске Верховной рады.

"Завтра Конституционный суд Украины (КСУ) будет рассматривать вопрос роспуска парламента, меня пригласили на это заседание, и это будет первый раз за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда..., - сказал он в видеообращении, опубликованном в понедельник в Facebook. - Обязательно буду".

Зеленский отметил, что уверен в юридической обоснованности своего решения. "Но самое главное - это моя позиция как президента. Когда я распускал парламент, это был и есть большой запрос украинского народа", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский сообщал, что фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом администрации президента на слушаниях о конституционности указа распустить Раду. По его словам, она прекратила существование еще в 2016 году, когда о выходе из коалиции заявили Радикальная партия, "Самопомощь" и "Батькивщина".

Конституционный суд Украины 11 июня в 10:00 приступит к рассмотрению по существу законности указа президента Украины о роспуске Верховной рады.

Зеленский анонсировал роспуск парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день он подписал об этом указ и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Группа депутатов Верховной рады, главным образом представители фракции "Народный фронт", 24 мая обратилась в Конституционный суд с требованием признать действия президента противоречащими основному закону страны.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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