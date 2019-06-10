В администрации Зеленского не понимают природу уголовных дел против Кучмы

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. В администрации президента Украины Владимира Зеленского выразили недоумение, чем руководствовался генеральный прокурор Юрий Луценко, когда зарегистрировал три уголовных дела после заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе, проходившего в Минске 5 июня. Об этом в понедельник на брифинге заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Вопрос уголовных дел, возбужденных Луценко, конечно, должен быть ко второму президенту Украины [Леониду Кучме], однако наша позиция такова, что мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела", - отметила Мендель.

Глава украинской делегации в контактной группе в Минске Леонид Кучма ранее заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ". Позже Кучма объяснил, что украинские войска во время режима тишины в Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов. Также он высказал предложение о снятии экономической блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Правда, позже на брифинге в Киеве Кучма уточнил, что Донбасс не находится в экономической блокаде.

Мендель напомнила, что на прошлой неделе Кучма подробно ответил на все вопросы относительно своих слов об "экономической блокаде в Донбассе" и "обстрелах в ответ".

7 июня генпрокурор Луценко заявил, что после заседания контактной группы в Минске зарегистрировал три уголовных дела - о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовке к препятствованию украинской армии. При этом он не назвал ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениям открыл дела. Луценко лишь пояснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".