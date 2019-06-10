СБ ООН единогласно поддержал продление эмбарго на поставку оружия в Ливию

ТАСС, 10 июня. Все 15 членов Совета Безопасности ООН в ходе заседания в понедельник проголосовали за принятие резолюции 2473, которая предусматривает продление эмбарго на поставки оружия в Ливию. Проект резолюции был вынесен на голосование Великобританией.

Эмбарго на поставки вооружений в Ливию было установлено Совбезом ООН 26 февраля 2011 года. Принятая в понедельник резолюция продлила на год проведение "международной военно-морской операции "София", которая обеспечивает выполнение эмбарго.

Участники заседания высказались за немедленное прекращение огня сторонами конфликта в Ливии и осудили нарушения запрета на снабжение враждующих сторон оружием.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила позицию России, выступившую в пользу прекращения боевых действий и налаживания межливийского политического процесса под эгидой ООН.

В мае спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что страна находится на грани масштабной гражданской войны. Он также обратил внимание на подтвердившиеся случаи нарушения установленного Совбезом эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. Все это время на окраинах столицы не прекращаются позиционные бои, а противоборствующие стороны применяют в них боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.