Трамп обеспокоен угрозой ограничения конкуренции из-за слияния компаний ВПК

ТАСС, 10 июня. Президент США Дональд Трамп высказал обеспокоенность тем, что планируемое слияние двух крупных компаний ВПК США Raytheon и United Technologies может привести к ограничению конкуренции на рынке оборонных поставок. Об этом американский лидер заявил в понедельник в интервью телеканалу CNBC.

"Я немного обеспокоен по поводу United Technologies и Raytheon", - сказал Трамп. Он предположил, что процесс консолидации и слияний в оборонной промышленности может затруднить для правительства США ведение переговоров с компаниями этого сектора по поводу цен на их продукцию. Он напомнил, что ранее такая ситуация возникла в связи со слиянием компаний в аэрокосмической отрасли. Трамп пояснил, что слияние двух компаний может привести к ограничению конкуренции, если они выпускают схожую продукцию.

"Когда я слышу о United [Technologies] и Raytheon", когда я слышу, что они сливаются, не ведет ли это к уменьшению конкуренции? - задал вопрос президент США. - Конкуренции уже и так нет".

"Я просто хочу видеть конкуренцию, - пояснил он. - Это две прекрасные компании, я люблю их обеих. Но я хочу, чтобы наша конкуренция не пострадала".

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, договоренность о слиянии двух гигантов ВПК может быть достигнута в ближайшие дни. После этого компании объявят о сделке официально.