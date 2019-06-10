Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70,96% голосов

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей. Таковы окончательные итоги подсчета бюллетеней, озвученные в понедельник на брифинге в ЦИК республики.

"Сегодня мы завершили продолжавшуюся в стране последние два месяца избирательную кампанию. Избирательными органами всех уровней обеспечено исполнение указа президента Республики Казахстан об организации и проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года. Установлены окончательные итоги выборов, избран президент Республики Казахстан. Поздравляю всех с этим важным государственным событием", - сказал председатель ЦИК Берик Имашев.

Он подписал постановление об итогах выборов. После этого в зале заседаний прозвучали аплодисменты.

Согласно окончательным итогам, общественный деятель и журналист Амиржан Косанов набирает 1 495 401 или 16,23% голосов избирателей, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Дания Еспаева - 465 714 голосов или 5,05%, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков - 280 451 голос или 3,04%, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - 182 898 голосов или 1,98%, депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков - 167 649 голосов или 1,82%, общественный деятель и писатель Садыбек Тугел - 84 582 голосов или 0,92%.

Инаугурация Токаева состоится 12 июня. "Датой инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, избранного на внеочередных президентских выборах, предлагается установить 12 июня 2019 года", - сказала член ЦИК Казахстана Ляззат Сулеймен на заседании комиссии.

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