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Представители ведомств России проверят целевое использование помощи Абхазии за 2018 год

За 10 лет объем российской финансовой помощи Абхазии составил около 40 млрд рублей

СУХУМ, 10 июня. /ТАСС/. Представители Министерства РФ по делам Северного Кавказа, казначейства и Банка России проверят целевое расходование средств российской финансовой помощи за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абхазии в понедельник.

"В кабинете министров Абхазии состоялось рабочее совещание представителей министерства РФ по делам Северного Кавказа, казначейства и Банка России с абхазскими коллегами. Абхазскую и российскую сторону на встрече возглавляли премьер-министр Валерий Бганба и заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В ходе совещания созданы рабочие группы, которым в течение двух дней предстоит провести мониторинг целевого использования представленной в 2018 году российской финансовой помощи по линии Минфина Абхазии и Национального банка", - отмечается в сообщении.

Кроме того, абхазские и российские представители профильных ведомств обсудят реализацию Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, разработают повестку дня предстоящего (в конце июня) заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. "Нам предстоит совместно проработать программу по социально-экономическому развитию республики и рассмотреть проекты, предложенные нами для включения в нее", - приводятся слова Бганбы. В свою очередь Кошин подчеркнул, что "каждый житель Абхазии должен почувствовать изменения качества жизни и это будет главный результат диалога".

Ранее Бганба сообщил ТАСС, что Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы планируется утвердить на ближайшем заседании российско-абхазской межправительственной комиссии в конце июня в объеме 4,5 млрд рублей. Эти средства, по его словам, пойдут в основном на инфраструктурные проекты - ремонт дорог в курорте Пицунда и одной из центральных улиц Сухума, а также в труднодоступные села, и на строительство республиканской детской больницы и мероприятия в области энергетики.

Реализуемая в настоящее время Инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей. До конца года в соответствии с действующей программой должно быть завершено строительство средних школ в городе Гагра и селе Тхина, реконструкция Центральной районной больницы в городе Ткуарчал, школы в селе Лыхны Гудаутского района, строительство детских садов в городах Очамчыра и Новый Афон, реконструкция, благоустройство парка принца Ольденбургского и модернизация инженерной инфраструктуры в городе Гагра.

За 10 лет объем российской финансовой помощи Абхазии составил около 40 млрд рублей.

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