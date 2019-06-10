СМИ: посол США в России к концу года может покинуть свой пост

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман может к концу года покинуть свой пост и вернуться в США. Об этом сообщил в понедельник журнал The Atlantic.

По данным источников издания, Хантсман всерьез рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата Юта.

В свою очередь в Госдепе заявили, что в курсе этих сообщений, но комментировать их по существу отказались. "Я видел эти сообщения, но пусть посол Хантсман говорит сам за себя, поэтому направляю вас в его пресс-службу", - заявил корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.

Хантсман уже занимал кресло губернатора Юты с 2005-го по 2009 год. Американскую дипмиссию в РФ Хантсман возглавляет с 2017 года. До этого он был послом США в Сингапуре (1992-1993) и в Китае (2009-2011).

В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в США. В январе 2012 года Хантсман объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики "перезагрузки" отношений между США и Россией, предложенной Обамой.

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