Оппозиция обвинила администрацию Зеленского в репрессиях против Медведчука и Бойко

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Призывы привлечь к уголовной ответственности лидеров партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко свидетельствуют о том, что администрация нового президента Украины продолжает репрессивную практику предшественников. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе партии.

"Очевидно, что новой властью президента Владимира Зеленского возобновлены политические репрессии после успешных переговоров, которые провели Виктор Медведчук и Юрий Бойко о снижении цены на газ для украинцев на 25%", - говорится в сообщении на сайте партии. В пресс-службе добавили, что представители партии продолжат прямые переговоры о восстановлении экономических связей с Москвой, а также об установлении мира и освобождении удерживаемых лиц с Донецком и Луганском.

Ранее в понедельник в администрации президента Украины выразили недоумение в связи с отсутствием правовых решений по поводу поездок Бойко и Медведчука в Россию для переговоров с руководством "Газпрома".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 7 июня сообщал, что на встрече с Бойко и Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума была достигнута договоренность о начале переговоров о поставках российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. В марте этого года политики в Москве обсуждали ситуацию на Украине с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.