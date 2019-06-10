Около 2 тыс. человек в центре Киева требуют отстранить Кучму от переговоров в Минске

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек собрались в понедельник вечером возле здания администрации президента Украины с требованием отстранить Леонида Кучму от участия в переговорах по мирному урегулированию в Донбассе. Поводом для этого участники называют его инициативу внести в договоренности норму о запрете ответного огня.

"Мы требуем, чтобы те люди, которые формируют дорожную карту к "Минску", были заменены. Чтобы ветераны [участники силовой операции в Донбассе] были привлечены к процессу, чтобы были те люди, которые знают ситуацию, иначе мы будем это воспринимать как тихую капитуляцию", - цитирует агентство "Украинские новости" одного из организаторов демонстрации. Время от времени митингующие выкрикивают "Позор!", "Кучму прочь!".

Кроме того, участники демонстрации пытались закрепить на здании администрации президента Украины табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако их действия пресекла полиция.

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма ранее заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о перемирии норму "не стрелять в ответ". Позже он объяснил, что украинские войска во время режима тишины "не должны отвечать на провокационные обстрелы". Также полпред высказал предложение снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Правда, позже на брифинге в Киеве Кучма говорил, что Донбасс не находится в экономической блокаде.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 июня заявил, что после заседания контактной группы в Минске зарегистрировал три уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовке к препятствованию украинской армии. Однако он не назвал ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениям открыл дела. Луценко лишь пояснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в понедельник заявила, что в администрации главы украинского государства выразили недоумение о том, чем руководствовался Луценко, когда регистрировал уголовные дела после заседания контактной группы 5 июня. Она напомнила, что на прошлой неделе Кучма подробно ответил на все вопросы о словах про "экономическую блокаду в Донбассе" и "обстрелах в ответ".