Додон: указ о роспуске парламента Молдавии был подписан с нарушениями

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Указ о роспуске парламента Молдавии и назначении даты досрочных выборов Павла Филипа был подписан с нарушениями. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в интервью телеканалу TV8 в понедельник.

"Указ был подписан с нарушением конституции, потому что указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Этого не было сделано. Завтра после консультаций с парламентскими фракциями я этот декрет аннулирую", - сказал Додон.

Додон также заявил, что как бывший лидер Партии социалистов (ПСРМ) до последнего момента держал в тайне намерение не создавать коалицию с бывшей правящей Демократической партией (ДПМ), которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк.

"Я до последнего момента держал в тайне планы не создавать коалицию с Демпартией. Поэтому много говорил о роспуске парламента и досрочных выборах. Если бы Плахотнюк понял, что социалисты не будут создавать с ним коалицию, он бы осуществил неимоверный прессинг на депутатов, как это уже было в прежнем парламенте. Если вы заметили, выступая в конце прошлой недели на форуме в Петербурге, я сказал, что это будет коалиция национального согласия. Что и произошло", - сказал Додон. Он назвал недостоверными утверждения в СМИ, что влияние на формирование правящей коалиции в Молдавии оказало российское руководство.

"Россия заинтересована восстановить взаимовыгодные связи между нашими странами", - сказал Додон. Отвечая на вопрос журналиста, "почему Москва плохо относятся к Плахотнюку?", президент посоветовал ей, "а вы сами спросите об этом у русских".

Мирная передача власти

Додон надеется на мирную передачу власти и пока не намерен выводить своих сторонников на улицы, как это сделала потерявшая ее Демократическая партия (ДПМ), которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк.

"Наши сторонники спрашивают нас, почему мы не выводим людей на улицы, как это сделали демократы. Не надо этого делать, Плахотнюк только этого и ждет, чтобы получилось "стенка на стенку", чтобы устроить кровопролитие, дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Додон. Вместе с тем он не исключил, что создавшие коалицию в парламенте и правительство Партия социалистов (ПСРМ) и проевропейский блок Acum (Сейчас) "призовут своих сторонников выйти на мирные протесты".

"Я считаю, что шансы мирной передачи власти растут с каждым днем, сейчас они выше 50%. Но если Демпартия не захочет уходить мирно, тогда мы вместе с партнерами по правящей коалиции решим, как будем проводить мирные демонстрации", - сказал Додон, не исключив, что они могут состояться уже на этой неделе.

Заседание Венецианской комиссии по Молдавии

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) даст оценку решениям Конституционного суда (КС) Молдавии, спровоцировавшим политический кризис.

"19 или 20 июня будет заседание Венецианской комиссии по этим вопросам", - сказал президент. Он выразил обеспокоенность, что на это решение пытается повлиять контролирующая власть в стране Демократическая партия Молдовы. "Демократы пытаются пролоббировать", - уточнил Додон.

Ранее срочное заключение Венецианской комиссии по Молдавии запросил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Молдавские политики неоднократно критиковали решения КС, однако апогеем стало заявление 7 июня, когда судьи объявили, что в этот день истекает срок, когда парламентские фракции могут сформировать большинство. Хотя все депутаты были уверены, что в запасе есть еще несколько дней на переговоры.