Конгрессмен: администрация Трампа не определилась с подходами к контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация пока не определилась со своими подходами к ключевым вопросам контроля над вооружениями. Такое мнение выразил в понедельник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

Он отрицательно ответил на просьбу сообщить, объясняла исполнительная ветвь власти США законодательной, почему президент Дональд Трамп, как сигнализировал на днях Белый дом, определится только в будущем году с отношением к российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Я не слышал от них никаких объяснений. И я по-настоящему обеспокоен этим [вопросом]", - сказал законодатель.

При этом он фактически поддержал инициативу администрации Трампа, которая высказывается в последнее время за подключение Китая к процессу ядерного разоружения. "Я считаю чрезвычайно важным поддержание дискуссий по контролю над вооружениями между нами [американцами] и россиянами, особенно когда речь идет о ядерных боезарядах. И, да, я считаю, что в этот разговор теперь надо вовлекать и китайцев тоже. Если мы пытаемся предотвратить катастрофическую войну - с применением ядерных вооружений или без них, последствия, которые бы она имела для всего мира, - то нам надо вести эти обсуждения, вести эти переговоры", - отметил Смит.

"Мне кажется, администрация на данном этапе не знает, куда она хочет двигаться по этому вопросу", - подчеркнул глава одного из ключевых комитетов нижней палаты Конгресса.

В связи с этим он негативно отозвался о роли помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в процессе межведомственных обсуждений в Вашингтоне вопросов разоружения и контроля над вооружениями и предположил, что тот наверняка будет добиваться выхода американской стороны из ДСНВ, или, как его еще принято именовать в неофициальном порядке, СНВ-3. "Однако история, особенно касающаяся влияния Джона Болтона <...> Он не является поклонником договоров. Поэтому я не рассматриваю как воодушевляющий знак то, что он пользуется большим влиянием [в администрации США]. Мне кажется вероятным, что он постарается найти способ выйти [из нового ДСНВ] - точно так же, как они [то есть администрация Трампа] вышли из ядерной сделки [с Ираном] и ДРСМД [российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]", - заявил Смит.

"Считаю, что дискуссии по контролю над вооружениями невероятно важны и нам следует их продолжать", - добавил в заключение конгрессмен.