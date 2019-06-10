Ципрас: Греция больше не является страной-банкротом

АФИНЫ, 10 июня. /ТАСС/. Греция перестала быть государством-банкротом, находящимся под контролем кредиторов. Об этом заявил в понедельник вечером премьер-министр Алексис Ципрас. Он выступил в афинском концертном зале "Мегаро мусикис", где его команда представляла предвыборную программу правящей партии СИРИЗА накануне предстоящих 7 июля досрочных парламентских выборов.

"Греция больше не является обанкротившейся страной. Это уже не Греция, подчиненная меморандумам [с международными кредиторами]", - подчеркнул Ципрас. По его словам, теперь есть возможность "представить план на ближайшее будущее не только для греческих элит, а для тех, кто обижен, для тех, кто оказывался в трудной ситуации".

"Впервые за 10 лет мы имеем роскошь обсуждать нашу программу на следующие четыре года, которую призван утвердить греческий народ, и ее осуществлять на следующий день, а не программу, которую должна утвердить "тройка" [международных кредиторов]", - сказал премьер-министр. Он подчеркнул, что это произошло, потому что правительство партии СИРИЗА в трудной борьбе вывело страну из соглашений с международными кредиторами.

Премьер объявил о 12 обязательствах, которые берет СИРИЗА на новый четырехлетний мандат, если она снова победит на выборах. Партия, в частности, обязалась создать 500 тыс. новых рабочих мест, не допустить ни одного часа неоплаченного рабочего времени, повысить минимальную заработную плату на 7,5% в 2020 году и еще на 7,5% в 2021 году, обеспечить принятие на постоянные контракты 10 тыс. работников в государственную систему здравоохранения и 15 тыс. - в систему здравоохранения, обеспечить всех детей детскими садами. По словам Ципраса, в рамках развития "зеленой экономики" производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии должно вырасти на 32% к 2030 году.

Глава правительства также обещал удвоение прямых иностранных инвестиций и значительное увеличение экспорта, снижение ряда налогов, в том числе отмену так называемого налога солидарности с семей, имеющих годовой доход до €20 тыс. в год.

Ципрас подчеркнул, что "цели программы СИРИЗА на следующие четыре года, которые были представлены сегодня, являются основой Греции в новую эпоху". "Греция сейчас на пороге новой эры. После выхода из кризиса мы все согласны с тем, что нам нужно новое начало, прыжок в будущее, новая глава в истории, и я приглашаю вас с 8 июля приступить всем вместе к этому новому старту. Я призываю вас сегодня повести Грецию вперед", - подчеркнул глава правительства.

Парламентские выборы через месяц

На состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент оппозиционная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА Алексиса Ципраса на 9,35% голосов. После этого поражения Ципрас, ранее настаивавший на том, что всеобщие выборы должны состояться в октябре в конце четырехлетнего мандата правительства, объявил о досрочных парламентских выборах. Они должны состояться 7 июля.

Первый опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Metron Analysis после выборов в Европарламент и опубликованный в минувшую пятницу, показал, что "Новая демократия" обгоняет правящую СИРИЗА на 10,2% голосов потенциальных избирателей накануне парламентских выборов в июле. Так, согласно этому опросу, "Новая демократия" может получить на выборах 37-42,6% голосов, а СИРИЗА - 27-32,2%.

Однако Ципрас полагает, что ситуацию еще можно изменить перед национальными выборами, так как в отличие от выборов в Европарламент греческие избиратели теперь будут стоять перед реальным выбором - или продолжать реализовывать реформы, которые обещает СИРИЗА, или рисковать возвратиться в "темную эру зависимости от кредиторов", в которую страну может вернуть правоцентристская "Новая демократия".