США не признают парламентские выборы в Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не признают состоявшихся 9 июня выборов депутатов парламента Южной Осетии. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты не признают легитимность прошедших 9 июня так называемых парламентских выборов грузинского региона Южная Осетия и не признают их результатов. Наша позиция по Южной Осетии остается четкой: это неотъемлемая части Грузии", - сказала дипломат. Вашингтон, по ее словам, "решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ".

Госсекретарь Помпео, заключила Ортэгус, встретится во вторник с находящимся с официальным визитом в США грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Как сообщил в понедельник ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, выборы депутатов парламента республики VII созыва прошли в соответствии с международными избирательными стандартами. По его словам, среди наблюдателей на выборах были депутаты европейских парламентов, которые отмечали высокий уровень организации и прозрачность волеизъявления народа. По данным МВД, в ходе голосования нарушений зафиксировано не было.