Порошенко объявил, что экономической блокады Донбасса не существует

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

"А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение", - заявил он в понедельник в эфире телеканала ICTV. По словам Порошенко, его он принял из-за "введения рублевой зоны" в регионе и "конфискации в пользу РФ имущества, заводов, фабрик".

"Мы сказали, что пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями", - добавил бывший глава государства.

Политика экономической блокады в отношении региона начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом Порошенко правительство прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.

На заседании Контактной группы 5 июня в Минске было объявлено о подготовке к снятию экономической блокады ДНР и ЛНР по предложению представителя Киева в группе Леонида Кучмы и президента Украины Владимира Зеленского.