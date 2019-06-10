Помпео от лица Трампа и американцев поздравил россиян с наступающим Днем России

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник поздравил россиян от имени президента США Дональда Трампа и американцев с наступающим национальным праздником Днем России. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении.

"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю народ России с Днем России. Вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, Соединенные Штаты уважают продолжающиеся устремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона", - сказал Помпео.

День России - отмечаемый 12 июня национальный праздник Российской Федерации, установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.