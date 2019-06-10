Президент Молдавии заявил, что проблему Приднестровья нельзя решить через федерализацию

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что реализация приднестровской проблемы через федерализацию страны невозможна.

"Федерализация Молдавии невозможна, так как это может взорвать перемирие в парламенте", - сказал Додон, выступая в понедельник вечером в эфире молдавского телеканала TV-8. Он пояснил, что у сформировавших коалицию и правительство Партии социалистов (ПСРМ) и проевропейского блока Acum (Сейчас) разные взгляды на эту проблему.

Глава Молдавии пояснил, что для решения приднестровской проблемы "необходимо согласие между Западом и Россией. Решение же проблемы Приднестровья может быть принято только внутри страны", - сказал Додон, отметив, что предложение со стороны будет негативно воспринято как внутри страны, так и за ее пределами.

"Если это будет предложено Москвой - заблокирует Запад. И наоборот", - пояснил он.

В 2003 году руководство Молдавии и Приднестровья разработало план приднестровского урегулирования при посредничестве вице-премьера Дмитрия Козака, который тогда занимал пост заместителя главы президентской администрации. Но третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался подписать документ под давлением Запада.

В прошлом году Козак был назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, в связи с чем в молдавской прессе появились публикации о разработке Россией нового плана по Приднестровью, который назвали "Козак-2".