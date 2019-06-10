В США заявили, что обеспокоены поправками в закон Гонконга об экстрадиции

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность в связи с готовящимся законопроектом Гонконга об экстрадиции с КНР. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Как заявила дипломат, "Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность в связи с предлагаемыми властями Гонконга поправками" в закон об экстрадиции, которые, в случае одобрения, позволят выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.

По словам Ортэгус, Вашингтон поддерживает состоявшуюся в воскресенье "мирную демонстрацию сотен тысяч гонконгцев", которые выступили против инициативы. "Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность многих в Гонконге по поводу того, что отсутствие процессуальных гарантий в предлагаемых поправках может подорвать автономию Гонконга и негативно повлиять на давнюю защиту основных прав человека в [специальном административном] районе [Китая] и демократических ценностей", - утверждала она. По ее версии, поправки также "могут нанести ущерб деловой среде Гонконга" и привести к тому, что американцы, "проживающие или посещающие Гонконг, будут подвержены своенравной судебной системе Китая".

В Госдепартаменте утверждают, что "продолжающееся разрушение формулы "одна страна - две системы" ставит под угрозу давно установленный особый статус Гонконга в международных делах".

Власти Гонконга не будут сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на крупномасштабный марш протеста, собравший в воскресенье до 1 млн человек, сообщила в понедельник журналистам глава исполнительной власти этого специального административного района Китая Кэрри Лам. В то же время она пообещала "добиваться дальнейшего улучшения и совершенствования законопроекта". В среду он будет передан на рассмотрение Законодательного совета во втором чтении.

Закон об экстрадиции

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Тайванем, Макао. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Идея принятия закона вызвала бурные споры в гонконгском обществе, спровоцировала протесты и озабоченность в том числе со стороны деловых, юридических кругов, международных организаций.