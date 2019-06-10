Трамп сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином на G20

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на полях саммита G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

"У меня отличные отношения с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Я думаю, он будет там [на G20]. У нас запланированы переговоры и встреча. Много чего интересного произойдет, посмотрим", - сказал Трамп в понедельник журналистам на Южной лужайке Белого дома.

В понедельник он заявил, что власти США немедленно введут дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, если председатель КНР не приедет на саммит G20. По словам главы Белого дома, Китаю придется заключить торговое соглашение с США. На прошлой неделе Трамп говорил, что может принять решение о новых пошлинах на продукцию из Китая после встречи с Си Цзиньпином в Осаке.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на $200 млрд. Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на $60 млрд.