Конгресс предложил Пентагону создать группу для диалога с РФ, КНР и КНДР в военной сфере

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США должно сформировать рабочую группу высокого уровня для ведения диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере во избежание просчетов, способных привести к применению Москвой, Вашингтоном, Пекином и Пхеньяном ядерного оружия. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на 2020 финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, конгрессмен от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020-й финансовый год, переданный в Конгресс 11 марта.

Смит предлагает, чтобы "не позднее, чем через 60 дней" после вступления предложенного им законопроекта в силу министр обороны США создал рабочую группу в составе старших должностных лиц своего ведомства "для ведения диалога в военной сфере с Россией, Китаем и КНДР по мере необходимости в целях сокращения риска просчетов, незапланированных последствий или случайностей, способных привести к ядерной войне".

При этом законодатель также добивается того, чтобы Пентагон "не позднее чем, через 150 дней" после формирования такой группы подготовил и передал комитетам по иностранным делам и по делам ВС Сената и Палаты представителей Конгресса рекомендации относительно "конкретных, практических и рассчитанных на ближайшую перспективу инициатив, призванных привести к сокращению" угрозы возникновения ядерной войны.

Одновременно Смит настаивает на сохранении в силе запрета на выделение из федерального бюджета США средств на "двустороннее военное сотрудничество" с Россией. Впрочем, конгрессмен подчеркивает, что речь ни в коем случае не идет о запрете "двустороннего диалога по военным каналам, нацеленного на сокращение риска возникновения конфликта".

Кроме того, с точки зрения законодателя, правительство США должно провести независимое исследование вопроса о том, следует ли Вашингтону начать проводить политику, которая официально провозглашает отказ от использования первым атомных боезарядов. Нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не желает проводить такой курс.

Наконец, глава комитета по делам ВС нижней палаты Конгресса призывает американские власти провести независимое расследование по вопросу о целесообразности продления срока эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования Minuteman III "до 2050 года". Между тем Пентагон стремится начать замену МБР Minuteman III на новые в 2028 году.