СМИ: Эквадор ужесточит миграционный контроль для венесуэльских беженцев

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июня. /ТАСС/. Власти Эквадора ужесточат миграционный контроль и проверки венесуэльских беженцев, направляющихся транзитом через эту страну в Перу. Об этом сообщила в понедельник газета El Comercio со ссылкой на заявления министра внутренних дел Эквадора Марию Паулу Рома.

"В связи с тем, что, по нашей информации, [среди беженцев] есть те, кто планируют добраться до Перу до начала действия новых [миграционных] мер, мы укрепляем гуманитарный коридор, а также [усиливаем контроль за всем], что связано с вопросами миграции и миграционного контроля", - приводит издание слова главы МВД. Рома также напомнила, что в конце мая президент Эквадора Ленин Морено анонсировал возможность введения гуманитарных виз в связи с большим наплывом венесуэльских мигрантов. "На протяжении последних недель мы осуществляли подготовку различных вариантов действий Эквадора в предстоящие дни в свете новых решений, объявленных Перу", - подчеркнула министр.

На прошлой неделе власти Перу решили ввести с 15 июня визовый режим с Венесуэлой из-за большого числа мигрантов из этой страны. Для въезда в Перу гражданам карибского государства нужно будет получить гуманитарную визу в одном из консульств республики. Каракас ответил Лиме зеркальными мерами.

Из 1,3 млн венесуэльцев, въехавших в Эквадор за последние четыре года, в стране осели порядка 300 тыс. человек, при том, что количество соответствующих виз, выданных гражданам Боливарианской Республики, по официальным данным, немногим превышает 105 тыс. разрешений. Большая часть венесуэльских беженцев рассматривает Эквадор в качестве транзитного коридора в другие страны южноамериканского континента. По сведениям миграционной службы Перу, за время кризиса в Боливарианской Республике в страну въехали 800 тыс. венесуэльцев.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину.

В 2018 году из-за наплыва мигрантов власти Эквадора и Перу ужесточили правила пересечения границ: венесуэльцев обязали предъявлять паспорт, а не национальное удостоверение личности, как было раньше.