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Конгресс США предложил еще один запрет на передачу F-35 Турции в случае покупки С-400

Инициатива включена в проект военного бюджета на 2020 финансовый год

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Еще один законопроект о запрете на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подготовлен в Конгрессе США. Его автором стал председатель комитета по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

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Запрет включен в проект американского военного бюджета на 2020 финансовый год, подготовленный Смитом. Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020 финансовый год. Выработанный Смитом законопроект уже был обсужден в рабочем порядке демократами и республиканцами в комитете по делам ВС нижней палаты Конгресса, по ряду основных положений документа сложился межпартийный консенсус.

Законопроект предусматривает отказ Вашингтона от поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Анкаре, если Турция не предоставит "вызывающие доверие гарантии того, что не примет поставки зенитной ракетной системы С-400" ни в настоящее время, ни "в будущем". При этом поручиться за такие гарантии должны будут, согласно тексту законопроекта, вместе министр обороны и госсекретарь США. Ранее США уже ввели на законодательном уровне запрет на передачу F-35 Турции в случае покупки ею ЗРС С-400. Этот запрет был включен в бюджет Пентагона на текущий финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2018 года.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРС подобного класса.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие.

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