Конгресс может обязать Пентагон представить стратегию по противодействию РФ в Черном море

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США вместе с Госдепартаментом должны представить не позднее 15 октября 2019 года отчет о "стратегии США по противодействию российским угрозам на Черном море". Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020-й финансовый год, переданный в Конгресс 11 марта.

Законодатели требуют, чтобы в докладе рассматривались, в частности, "оценка российского военного потенциала, в том числе военно-морского потенциала, в Черном море и в его районе, а также стратегия по противодействию ему, <...> оценка любых недостатков военно-морского потенциала Украины, которые могут быть усилены действующими властями".

Кроме того, утверждается в документе, комитет выразил обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. "Действия России представляют угрозу основанной на соблюдении правил навигации в Черном море и суверенитету Украины", - утверждается в тексте. Данный проект бюджета должны одобрить обе палаты Конгресса, после чего он направится на подпись президенту.

Противодействие России в Европе

Согласно законопроекту Смита, программа "Европейская инициатива сдерживания" получит от Конгресса США в 2020 финансовом году, который начинается 1 октября, $6,5 млрд.

Данная программа предусматривает "дальнейшее увеличение численности войск США" и "сдерживание российской агрессии" в Европе. Смит подчеркивает, что он предлагает выделить на нее на $794, 23 млн больше, чем вашингтонская администрация запрашивала в марте. "Выделить средства на "Европейскую инициативу сдерживания" в размере $6,5 млрд на 2020 финансовый год по сравнению с запросом президента [США Дональда Трампа] в $5,7 млрд", - говорится в документе.

Председатель комитета указал, что $800 млн будут направлены на "военно-строительные работы, средства противолодочной обороны и другие неотложные приоритеты с целью сдержать Россию и сотрудничать с союзниками и партнерами США".

В новость были внесены изменения (02:56 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.