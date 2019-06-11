WSJ: убитый в 2017 году старший брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, мог быть информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на собственный источник газета The Wall Street Journal .

По словам источника, между Ким Чен Намом и ЦРУ "была связь". Издание утверждает, что он был информатором американского разведывательного управления и "неоднократно встречался с его представителями". ЦРУ никак не прокомментировало изданию данную информацию.

По сведениям газеты, в феврале 2017, когда на него и было совершено покушение, Ким Чен Нам направлялся в Малайзию в том числе для встречи с представителем ЦРУ, с которым он поддерживал контакт. При этом источник издания допускает, что это могло быть не единственной целью его поездки. The Wall Street Journal утверждает, что подробности связей старшего брата Ким Чен Ына с американским спецслужбами описаны в книге журналиста газеты The Washington Post, которая должна быть опубликована во вторник.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. По делу были задержаны гражданка Индонезии Сити Айсиа, впоследствии оправданная, и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которая по обвинению в причинении ущерба здоровью, повлекшему смерть, была приговорена к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи. Однако Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.